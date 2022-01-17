Гибелью женщины на пожаре в Питкяранте занялись следователи

По факту пожара, который утром 16 января унес жизнь жительницы Питкяранты, ведет проверку следком. В СУ СКР по региону сообщили, что процессуальное решение примут по ее итогам.

Напомним, пожар случился в доме на улице Парковой утром в воскресенье. Когда спасатели стали тушить пламя, они нашли тело 50-летней хозяйки.

Из-за чего именно она погибла и почему огонь охватил жилище, предстоит выяснить. Этим и занимаются сотрудники ведомства в ходе доследственной проверки. // Фото: источник