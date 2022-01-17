Мужчины в Костомукше ночью обнаружили бар закрытым и ограбили его

Уборщица одного из баров Костомукши сообщила в полицию, что двое неизвестных ночью вынесли из заведения алкоголь. В МВД Карелии рассказали, что 63-летняя женщина пыталась остановить злоумышленников, но не смогла.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, когда бар уже не работал, а женщина там убиралась. Она услышала шум и увидела, как двое берут алкоголь с витрины и прячут в куртки.

Уборщица пробовала пресечь похищение, но мужчины убежали. Они взяли 14 бутылок со спиртным, причинив ущерб на 34 тысячи рублей.

Одного из грабителей задержали во время дежурства сотрудники патрульно-постовой службы, второго нашли сотрудники угрозыска.

Оказалось, что подозреваемые живут в Вологодской области, обоим по 37 лет, оба ранее были судимы. Они рассказали, что в свободный от работы вечер захотели выпить.

Купили спиртное, а когда оно кончилось, пошли за добавкой в местный бар. Дверь была открыта, но внутри никого не было. Мужчины решили похитить спиртное. Часть напитков они выпили, а то, что не успели, спрятали в сугробе неподалеку.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, одного фигуранта задержали, второго оставили на подписке о невыезде. // Фото: onlinevologda.ru