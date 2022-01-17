Подозреваемых в преступлениях брата и сестру ищут в Карелии

Сотрудники полиции в Олонецком районе разыскивают молодого человека и девушку. Обоих подозревают в совершении противоправных деяний, сообщили в МВД Карелии.

В частности, Виталия Юрьевича Фарякова 1991 года рождения подозревают в совершении имущественного преступления. Оксану Юрьевну Фарякову 1994 года рождения подозревают в совершении мелкого хищения.

Всех, кому что-нибудь известно об их местонахождении, полиция просит сообщить по номеру телефона: 8 911 661-93-58. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник