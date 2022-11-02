Форель, коров, лошадей и других животных вывозят из Карелии

С начала текущего года Россельхознадзор согласовал уже 171 маршрут вывоза из Карелии животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Форелевые и фермерские хозяйства подали заявки на вывоз 1749 голов крупного рогатого скота, 18 голов мелкого рогатого скота, 226 свиней, 8 лошадей, а также 86 иных животных.

Планировали также вывезти 14, 6 миллиона мальков и 3,1 миллиона особей форели радужной, а также 591 других видов рыб.

Вывозили и вывозят в Ленинградскую, Московскую, Свердловскую, Омскую, Воронежскую, Тверскую, Рязанскую, Волгоградскую области и другие регионы России. // Фото: pxhere.com