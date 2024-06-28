Forbes включил учебное заведение в Карелии в сотню лучших вузов

Журнал Forbes включил государственную консерваторию имени А. К. Глазунова в Петрозаводске в сотню лучших вузов страны. Учебное заведение заняло 44 место, передает РБК.

Всего в списке лучших – 547 российских вузов. Возглавил рейтинг МГУ имени М.В. Ломоносова, второе место у прошлогоднего лидера Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Попавшие в список Forbes учебные заведения соответствовали нескольким условиям: российская аккредитация, численность учащихся не менее 400 человек и программы бакалавриата и специалитета. // фото unsplash.com