28 июня 2024, 08:06
Жителей Карелии предупредили о штрафах в 40 тысяч при походе в лес
Режим ограничения пребывания граждан в лесах установлен в Карелии
В Карелии до 2 июля введен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Приказ подписали в региональном Минприроды. В ведомстве уточнили, что запрета на посещение лесов нет, но есть запрет на разведение открытого огня. За костер в лесу грозит штраф от 40 тысяч рублей.
Если пожароопасная обстановка будет ухудшаться, то будут выставлены посты на въездах в леса и установлены предупредительные аншлаги.
О пожарах в лесах могут сообщать сами жители. В регионе работает прямая линия лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. // фото «Петрозаводск говорит»