Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия. Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 миллионов евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.

Второе место занял португальский футболист Криштиану Роналду, получивший за 10 лет 800 миллионов евро. Третье место досталось еще одному футболисту, аргентинцу Лионелю Месси, его доход составил 750 миллионов евро.

В десятке самых богатых спортсменов также оказались баскетболист Леброн Джеймс (680 миллионов), теннисист Роджер Федерер (640 миллионов), гольфисты Тайгер Вудс (615 миллионов) и Фил Майклсон (480 миллионов), боксер Мэнни Пакиао (435 миллионов), баскетболист Кевин Дюрант (425 миллионов) и автогонщик Льюис Хэмилтон (400 миллионов).