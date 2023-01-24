Фирма провела 12-миллионный долг мимо арестованного счета

В отношении руководителей строительной компании в Карелии возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств. Причиной послужила попытка уклониться от взыскания недоимок, сообщили в СУ СКР по региону.

Юридическое лицо задолжало по страховым взносам и налогам больше 12 миллионов рублей. Долги должны были принудительно взыскать с ее счетов. Поэтому фирма использовала такую систему расчетов с другой организацией, по которой деньги шли мимо ее официальных счетов.

После проверки налоговиков это стало известно. Следователи в данный момент изучают уставную документацию и финансовую отчетность компании, устанавливают причастных к преступлению лиц. // фото: pixabay.com