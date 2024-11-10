Финское МВД засекретило документы о квоте на прием беженцев

Министерство внутренних дел Финляндии частично засекретило документы, касающиеся квоты на прием беженцев в 2025 году. Финский омбудсмен по равноправию полагает, что это может свидетельствовать о скрытой религиозной дискриминации, передает 47news.ru, ссылаясь на финские СМИ.

Так, МВД ограничило доступ к ряду документов, сопровождающих отчет о квотах для беженцев, представленный омбудсмену. В частности, стали недоступны переписка, протоколы и записи совещаний с участием советников и высокопоставленных чиновников МВД.

По мнению омбудсмена, возможно, документы подтверждают случаи религиозной дискриминации мигрантов. Предполагается, что в квоте могут отдать предпочтение беженцам из стран с преимущественно христианским населением, таких как Венесуэла и Конго, при этом ограничив прием беженцев из Афганистана и Сирии, несмотря на рекомендации ООН.

Исполняющая обязанности министра внутренних дел Лулу Ранне, однако, опровергла эти подозрения. Она заявила, что процедура распределения квот осталась прежней и в ней участвуют Министерства внутренних дел, иностранных дел и труда. На данный момент квота на 2025 год по-прежнему составляет 500 человек. // фото: pixabay.com