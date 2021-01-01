Финский новый год сильно отличается от русского

Главным зимним праздником для финнов является Рождество, однако с переменой года также связано много традиций, сообщает издание yle.fi.



Официально праздновать новый год зимой финны начали лишь в XVI веке.

На Новый год в стране Суоми по традиции гадают. Например, после сауны на крышу закидывали веник и смотрели, в какую сторону он ляжет. В зависимости от позиции веника предсказывали погоду и урожай. На крышу также кидали охапку сена, чем больше соломинок цеплялось за кровлю, тем счастливей и богаче должен был наступить год.

Одним из наиболее прижившихся средневековых гаданий является обычай гадать на олове, который пришел в Финляндию из Центральной Европы и Швеции. Для гадания нужно олово, которое к новому году продается в виде специальных маленьких подков, ложка и холодная вода. Олово в ложке плавят, после чего выливают в холодную воду и по получившимся причудливым формам пытаются предсказать события наступающего года.

Ранее в Финляндии продавались подковы, содержавшие лишь несколько процентов олова и в основном состоявшие из свинца. С 2018 года продажа таких подков запрещена, поскольку свинец является тяжелым металлом и может привести к отравлению.

От редакции. По всей видимости, журналистка имеет в виду, что финские торговцы гадательными принадлежностями пускали на подковы обычный припой «третник», то есть сплав олова и свинца для пайки электроники, содержащий либо две трети олова и треть свинца, либо наоборот.

Как и в России, финны слушают речь президента. Только произносится она не под бой курантов 31 декабря, а в полдень 1 января. Свою речь президент произносит на двух государственных языках, и длится она около получаса. За это время глава государства успевает сообщить, чем запомнился ушедший год, какие перспективы готовит год грядущий, а также поздравляет граждан с праздником.

Несмотря на то, что 1 января – официальный выходной, в Финляндии в этот день не принято поднимать флаги, как в остальные государственные праздники. Впервые на Новый год флаги были подняты в Хельсинки в 2000 году по инициативе Союза финской культуры и национальной идентичности и Хельсинкского университета. Возможно – это начало новой традиции.

По традиции, 31 декабря в Финляндии разрешено пускать фейерверки, ведь в остальное время это запрещено. Предаваться огненным забавам разрешено с 18.00 31 декабря до 2:00 1 января. Продажи пиротехники стартуют в Финляндии 27 декабря и заканчиваются в канун Нового года в 17.30.

В последние годы в преддверии зимних праздников в Финляндии ведутся горячие дискуссии о том, а не стоит ли запретить запуск фейерверков в городах. Громкий шум и яркие вспышки пугают многих домашних животных. Пока, однако, эти дискуссии ни к чему не привели – кроме появления в некоторых отелях специальных звукоизолированных комнат для животных и их хозяев, которые можно снять на время праздников.

Фото с сайта yle.fi