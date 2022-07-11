Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Запад должен рассмотреть возможность напрямую вмешаться в военный конфликт на Украине. Об этом изданию Verkkouutiset заявил Юсси Ялонен, военный историк из Финляндии.

Он уверен, что стратегия по снабжению оружием Украины не принесла результатов, она не может «гарантировать победу».

- Рано или поздно странам ЕС или НАТО придется рассмотреть возможность прямого вмешательства,

- сказал историк.

Он также отметил, что в мире обеспокоены возможностью применения тактического ядерного оружия Россией. // Фото: pixabay.com