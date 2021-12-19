Финский художник лопатой нарисовал гигантскую лису на озере

Архитектор и дизайнер Паси Видгрен из Финляндии нашел оригинальный способ рисовать. Вместо холста он использует снежную поверхность замерзшего озера Питкяярви, а вместо кисти и мастихина – лопату. Правда, рисунки не долговечны. Они пропадают, как только выпадает много снега, или начинает таять лед.

Уже как шесть лет художник зимой рисует животных и птиц. Как сообщает паблик «Вести», в этом году Видгрен изобразил 90-метровую лису. Перед тем, как выходить на лед, художник проверяет его толщину и носит с собой шило на случай ЧП.

Своими необычными картинами художник хочет побудить людей чаще бывать на природе и дышать свежим воздухом. (фото скриншот)