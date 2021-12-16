Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на перемещение через внешнюю границу из-за пандемии до 16 января, сообщает издание «Известия».

С 21 декабря при въезде в Суоми нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. Сдавать его придется и привитым от коронавируса гражданам, а также всем, кто прибывает из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны. Мера не распространяется на граждан Финляндии и людей с видом на жительство, а также на транзитных авиапассажиров.

Министерство соцздрава рекомендует всем прибывающим в Финляндию пассажирам пройти коронатест до прибытия в страну и после возвращения домой сделать домашний экспресс-тест. Это правило касается также граждан Финляндии и людей с ВНЖ. Речь идет о рекомендации, а не об обязательстве, пишет Yle.fi. (фото pixabay.com, Pexels)