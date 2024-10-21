Финны потратят десятки тысяч евро на исследование влияния России

Финны потратят 320 тысяч евро на изучение влияния России на их страну в 21-м веке.

Информация о приеме заявок появилась 21 октября на сайте финского правительства. В тексте, правда, почему-то указано о приеме заявок ассигнования на 2023 год.

Участвовать в исследовании «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке» смогут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Заявки будут принимать до 25 ноября. // фото freepik.com