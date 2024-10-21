21 октября 2024, 19:24
Финны потратят десятки тысяч евро на исследование влияния России
В Суоми открыли прием заявок от вузов и институтов для проведения исследования
Финны потратят 320 тысяч евро на изучение влияния России на их страну в 21-м веке.
Информация о приеме заявок появилась 21 октября на сайте финского правительства. В тексте, правда, почему-то указано о приеме заявок ассигнования на 2023 год.
Участвовать в исследовании «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке» смогут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Заявки будут принимать до 25 ноября. // фото freepik.com