05 мая 2024, 16:18
Финны обвинили Россию в сбоях в работе GPS
В районе Финского залива в очередной раз зафиксировали сбои в работе GPS
Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что в сбое работы системы GPS в Балтии виновата Россия. Неполадки снова зафиксировали в районе Финского залива, передает Yle.fi.
- Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились с момента начала СВО, а также во многом изменили свою форму,
- отметила она.
Министр также заявила, что у пользующихся услугами авиаперевозчиков не должно быть поводов для беспокойств. Ведь ситуация находится под контролем властей.
По словам Валтонен, неизвестно, глушит Россия GPS преднамеренно или нет. // фото: pixabay.com