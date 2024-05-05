Финны обвинили Россию в сбоях в работе GPS

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что в сбое работы системы GPS в Балтии виновата Россия. Неполадки снова зафиксировали в районе Финского залива, передает Yle.fi.

- Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились с момента начала СВО, а также во многом изменили свою форму,

- отметила она.

Министр также заявила, что у пользующихся услугами авиаперевозчиков не должно быть поводов для беспокойств. Ведь ситуация находится под контролем властей.

По словам Валтонен, неизвестно, глушит Россия GPS преднамеренно или нет. // фото: pixabay.com