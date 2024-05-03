Финны заподозрили человека в редком шпионаже на границе с Россией

Полиция в Финляндии подозревает неназванного человека в шпионаже. Нелегальную разведывательную деятельность он вел в граничащем с Россией муниципалитете, передает 3 мая Yle.

Преступление раскрыли правоохранители в Виролахти, то есть на восточной границе. Случай шпионажа финны назвали очень редким, но других подробностей не уточнили.

- В состав муниципалитета Виролахти входит в том числе пограничная станция Ваалимаа,

- говорится в публикации.

Предполагаемая нелегальная разведывательная деятельность попала в поле зрения правоохранителей осенью 2022 года. // фото: freepik.com