03 мая 2024, 20:53
Финны заподозрили человека в редком шпионаже на границе с Россией
Полиция Финляндии раскрыла нелегальную разведывательную деятельность
Полиция в Финляндии подозревает неназванного человека в шпионаже. Нелегальную разведывательную деятельность он вел в граничащем с Россией муниципалитете, передает 3 мая Yle.
Преступление раскрыли правоохранители в Виролахти, то есть на восточной границе. Случай шпионажа финны назвали очень редким, но других подробностей не уточнили.
- В состав муниципалитета Виролахти входит в том числе пограничная станция Ваалимаа,
- говорится в публикации.
Предполагаемая нелегальная разведывательная деятельность попала в поле зрения правоохранителей осенью 2022 года. // фото: freepik.com