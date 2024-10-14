Финны и шведы издадут инструкции для граждан на случай войны

В Финляндии в ноябре запустят новый онлайн-справочник, в котором соберут рекомендации различных государственных органов о подготовке и действиях в условиях войны и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Справочник разместят на портале Suomi.fi, это межведомственный проект под руководством Министерства внутренних дел. В ресурсе содержится информация о необходимых запасах на случай чрезвычайных ситуаций, о гражданской обороне, эвакуации, а также о мерах по защите страны в условиях кризиса.

Дополнительно будет предоставлена информация, направленная на поддержание психологической устойчивости и сохранение работоспособности в кризисные периоды, отметила директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Эриикка Койстинен.

По ее словам, гражданам необходимо проявлять инициативу, так как в условиях кризиса государственные службы могут быть временно недоступны. Однако она подчеркнула, что цель справочника — не внушить страх, а предоставить полезные рекомендации.

Подобный справочник вскоре планируют выпустить и в Швеции, его отправят всем домохозяйствам страны. // фото: freepik.com