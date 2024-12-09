Финн прорвался в Россию через закрытую границу, но не смог остаться

Финский гражданин нелегально перешёл российско-финляндскую границу в районе Иматры и вернулся обратно. Об этом сообщила финская пограничная служба.

Как следует из официального заявления пограничников от 9 декабря, местные жители заметили подозрительного одиночки у закрытой границы и сразу уведомили об этом власти. Пограничники задержали нарушителя и установили, что он пересёк границу через пересеченную местность, посетил Россию и затем вернулся обратно в Финляндию.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии начала расследование инцидента, не разглашая личности задержанного, и особо отметила важность участия местного жителя, проявившего бдительность. // фото: pexels.com