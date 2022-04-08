Финляндия скоро примет решение о высылке российских дипломатов

В скором времени финны примут решение выслать из страны российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Зел), пишет Yle.

Политик уточнил, что в данный момент страна координирует этот вопрос с остальными Северными государствами. Хаависто не стал вдаваться в подробности, так как вопрос пока находится в стадии разработки.

Напомним, на этой неделе многие страны Евросоюза сообщили о высылке российских дипломатов. В общей сложности выслано порядка 200 сотрудников дипломатических ведомств. // Фото: jorono/pixabay.com