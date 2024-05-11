Финал «Евровидения» пройдет сегодня вечером в Швеции

Сегодня вечером в Швеции пройдет финал песенного конкурса «Евровидение». Мероприятие примет город Мальме.

В финале конкурса примут участие 25 артистов, а не 26, как предполагалось заранее. Участник из Нидерландов Йост Кляйн был отстранен из-за жалобы неназванной женщины, которую она подала после полуфинала.

Помимо «большой четверки» организаторов конкурса (Франция, Испания, Германия, Великобритания) в финале примут участие представители Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии и Украины. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral