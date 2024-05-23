Филиал фонда «Защитники отечества» ответит на вопросы в прямом эфире

1 июня карельскому филиалу фонда «Защитники Отечества» исполнится год. В Петрозаводске и в каждом районе Карелии продолжают работать социальные координаторы, которые помогают уволенным с военной службы ветеранам СВО, а также семьям, потерявшими близких на специальной военной операции.

23 мая в 18.20 в прямом эфире «ЦУР объясняет» руководитель филиала фонда в республике Карелия Ирина Бакунович расскажет, как фонд может помочь бойцам СВО и что было сделано за 12 месяцев работы.

Эфир можно посмотреть здесь.

//Пресс-служба филиала фонда "Защитники Отечества".