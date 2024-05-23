Петрозаводчанка рискнула жизнью ребенка и заплатит штраф

Вечером в среду сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд недалеко от детского сада №91. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Было выявлено одно нарушение. Мама перевозила своего ребенка на заднем сидении, не пристегнув ремнем безопасности.

В отношении женщины был составлен административный протокол. Ей предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД