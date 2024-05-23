23 мая 2024, 13:00
Дирижабли подняли для охраны границы с финнами
Аппараты могут находиться в воздухе несколько суток и передавать в режиме онлайн информацию о нарушителях
Дирижабли заступили на охрану границы России с Финляндией, сообщает ГТРК «Карелия».
Новые комплексы позволяют с воздуха следить за обстановкой возле границы. Аэростат может находиться в воздухе несколько суток, вести видеонаблюдение, также работает радиолокация. Если же будут обнаружены нарушители, то данные об их маршруте движения будут передаваться онлайн.
Также погранслужба укомплектована беспилотниками, квадрокоптерами, современными средствами передвижения. // фото скриншот видео VK-паблика «Вести Карелия»