Дирижабли подняли для охраны границы с финнами

Дирижабли заступили на охрану границы России с Финляндией, сообщает ГТРК «Карелия».

Новые комплексы позволяют с воздуха следить за обстановкой возле границы. Аэростат может находиться в воздухе несколько суток, вести видеонаблюдение, также работает радиолокация. Если же будут обнаружены нарушители, то данные об их маршруте движения будут передаваться онлайн.

Также погранслужба укомплектована беспилотниками, квадрокоптерами, современными средствами передвижения. // фото скриншот видео VK-паблика «Вести Карелия»