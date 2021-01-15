Фестиваль «Зимние фонтаны» могут приостановить из-за морозов

16 и 17 января должны пройти очередные «зачетные» дни фестиваля «Зимние фонтаны», но их проведение – под вопросом, сообщает городская администрация.

Дирекция спорта Петрозаводска заявляет, что все будет зависеть от погодных условий. Зачесть пройденные километры можно будет только в том случае, если температура воздуха в 8:00 не опустится ниже минус 22 градусов. За основу принимаются данные телеканала «Россия-1». При температуре воздуха ниже указанной, фестивальный день отменяется.

С вопросами можно обращаться по телефону 8-906-208-68-68.

Организаторы напоминают, что всего в сезоне запланировано 37 фестивальных дней. Чтобы попасть в число лауреатов необходимо будет выйти на лыжню 15 раз, а чтобы стать победителем – не менее 25. Отметки о прохождении дистанции делаются на электронной станции на контрольном пункте трассы. Уже сейчас в фестивале «Зимние фонтаны-2021»принимают участие несколько сотен горожан.

Фото из группы Вконтакте