Сегодня команда «СКА-ГУОР Карелия» примет на своем льду «Бобров»

14 января в 19:00 в Ледовом дворце Кондопоги состоится очередной матч Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, сообщает паблик Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Карельские хоккеисты встретятся с командой хоккейного клуба «Бобров» из Воронежской области.

По количеству заброшенных шайб «Бобров» сейчас восьмая команда лиги, а «СКА-ГУОР Карелия» – 12-я, 74 против 56. Пропускают соперники меньше: 50 против 63.

Матч первого круга в городе Боброве завершился победой нашей команды со счётом 4:3.

Жителей Карелии приглашают болеть за свою команду. Тем более, что теперь на трибуны допускаются зрители: 25% от общей численности мест в зале. Для зрителей обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м, а также использование масок и перчаток.

Билеты на матчи «СКА-ГУОР Карелия» можно приобрести в кассе Ледового дворца (центральный вход) или на сайте kassir.ru

Распечатывать билеты не обязательно, достаточно показать на экране мобильного устройства. Продажа электронных билетов завершается за час до начала матча!

Касса Ледового дворца будет работать 14 января с 16.00 до 20.00. Стоимость билета – 100 рублей.

Подробности по телефону +7 (814-51)78308.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге