Соревнования лыжников пройдут на «Кургане» в Петрозаводске
Сильнейшие спортсмены республики примут участие в крупных лыжных соревнованиях, которые пройдут 16-17 января на базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске, сообщает Министерство спорта РК. В ближайшие выходные там состоятся Чемпионат и Первенство Республики Карелия по лыжным гонкам.
В программе – индивидуальные гонки свободным и классическим стилем.
16 января – гонка свободным стилем. Старт в 11.00.
• Женщины 2002 и старше, девушки 2003-2004 – дистанция 10 км.
• Мужчины 2002 и старше, юноши 2003-2004 – дистанция 15 км.
17 января – гонка классическим стилем. Старт в 11.00.
• Девушки 2003-2004 – дистанция 5 км.
• Женщины 2002 и старше – дистанция 10 км.
• Юноши 2003-2004 – дистанция 10 км.
• Мужчины 2002 и старше – дистанция 15 км.
Фото: Министерство спорта РК