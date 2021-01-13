Соревнования лыжников пройдут на «Кургане» в Петрозаводске

Сильнейшие спортсмены республики примут участие в крупных лыжных соревнованиях, которые пройдут 16-17 января на базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске, сообщает Министерство спорта РК. В ближайшие выходные там состоятся Чемпионат и Первенство Республики Карелия по лыжным гонкам.

В программе – индивидуальные гонки свободным и классическим стилем.

16 января – гонка свободным стилем. Старт в 11.00.

• Женщины 2002 и старше, девушки 2003-2004 – дистанция 10 км.

• Мужчины 2002 и старше, юноши 2003-2004 – дистанция 15 км.

17 января – гонка классическим стилем. Старт в 11.00.

• Девушки 2003-2004 – дистанция 5 км.

• Женщины 2002 и старше – дистанция 10 км.

• Юноши 2003-2004 – дистанция 10 км.

• Мужчины 2002 и старше – дистанция 15 км.

Фото: Министерство спорта РК

