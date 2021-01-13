Хоккеисты из Карелии одержали победу в Вологодской области

Команды детской хоккейной школы «СКА-Карелия» стали лучшими на турнире в Майском Вологодской области, сообщает Министерство спорта РК.

Матчи III тура Межрегионального первенства «Золотое кольцо» среди юношей 2008-2009 г. р. проходили с 6 по 10 января. Наши хоккеисты одержали победу в финальной игре с хозяевами турнира, командой «Олимп Майский», и получили заслуженный кубок.

Ранее на Рождественском турнире в Майском успешно представили нашу республику юные спортсмены 2010 г. р. Им удалось одержать победу над соперниками из Вологодской, Ивановской и Нижегородской областей. Дважды наши хоккеисты побеждали с разгромным счётом: 11:2 и 14:1 и обеспечили себе первое место на соревнованиях.

Обе команды тренируются в Детской хоккейной школе «СКА-Карелия» у Дениса Бесова и Валерия Барбашина. Прежде «Петрозаводск говорит» уже писал об успехах наших юных хоккеистов. (Фото: Министерство спорта РК)

