Команда «СКА-ГУОР Карелия» проиграла матч «Россоши»
В первом матче 2021 года команда «СКА-ГУОР Карелия» потерпела поражение от «Россоши». Счет 1:3 не в нашу пользу.
Начинался матч 12 января очень неплохо. Ближе к окончанию первого периода «карелы» воспользовались удалением в команде противника и «распечатали» чужие ворота.
А вот после перерыва, фарм-клуб воронежского «Бурана» сумел в корне изменить ситуацию. Равновесие воронежцы восстановили на 27-й минуте, когда наш вратарь не справился с несложным броском из средней зоны. Далее последовали еще два «пробития».
В третьем периоде то одна, то другая команда получала численный перевес, однако счет не изменился. Итог – 3:1, победа «Россоши»
Таким образом, автором единственного гола стал Иван Алейнер, которому ассистировали Никита Кравченко и Михаил Кощеев. Ворота карельской команды защищал Руслан Крайнов.
Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»
Трансляцию матча можно посмотреть ниже.