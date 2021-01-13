Команда «СКА-ГУОР Карелия» проиграла матч «Россоши»

В первом матче 2021 года команда «СКА-ГУОР Карелия» потерпела поражение от «Россоши». Счет 1:3 не в нашу пользу.

Начинался матч 12 января очень неплохо. Ближе к окончанию первого периода «карелы» воспользовались удалением в команде противника и «распечатали» чужие ворота.

А вот после перерыва, фарм-клуб воронежского «Бурана» сумел в корне изменить ситуацию. Равновесие воронежцы восстановили на 27-й минуте, когда наш вратарь не справился с несложным броском из средней зоны. Далее последовали еще два «пробития».

В третьем периоде то одна, то другая команда получала численный перевес, однако счет не изменился. Итог – 3:1, победа «Россоши»

Таким образом, автором единственного гола стал Иван Алейнер, которому ассистировали Никита Кравченко и Михаил Кощеев. Ворота карельской команды защищал Руслан Крайнов.

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

Трансляцию матча можно посмотреть ниже.