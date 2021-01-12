Карельские легкоатлеты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди девушек и юношей до 14 и до 16 лет, которые прошли 9-10 января в Ярославле, успешно выступила сборная команда Республики Карелия. Об этом сообщает Министерство спорта РК.

Соревнования собрали более 200 участников из разных городов России. Воспитанники школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска показали достойные результаты.

Золотую медаль в толкании ядра заслужила Ева Икутьева (9 м 72 см), серебряную – Полина Юрина (9 м 52 см).

Мария Попченко стала первой на дистанции 60 м с/б с результатом 9,57 с.

В прыжках в высоту наши спортсменки показали хорошую соревновательную борьбу. Алина Крохина, Диана Васильева, Олеся Барышева преодолели планку 150 см и выше.

Серебряную медаль в прыжках в высоту завоевала Алена Бернатус, Анжелика Васильева удостоилась бронзы.

Никита Галкин на дистанции 60 м пришел вторым с результатом 7,91 с. У Эвелины Бочинской бронза на дистанции 800 м с результатом 2 мин 30,51 с.

Команды девушек и юношей 2007-2006 г.р. в эстафетном беге 4 по 200 метров заслужили бронзовые медали. В составе команд: Диана Васильева, Владислава Поцюте, Олеся Барышева, Мария Попченко, Роман Щукин, Никита Галкин, Роман Твердовский, Никита Галкин. (Фото: Министерство спорта РК)

