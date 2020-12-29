Карельские хоккеисты заняли первое место на юношеском турнире

В Вологодской области завершился II тур Межрегионального первенства «Золотое кольцо» по хоккею, среди юношеских команд 2008-2009 годов рождения, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

В турнире приняли участие спортсмены из Карелии, Коми, Архангельской, Костромской, Ивановской и Вологодской областей.

27 декабря хоккейная команда из Петрозаводска "Спарта" завоевала золото, в финальном матче обыграв со счётом 5:3 соперников из города Иваново. Тренер команды – Денис Попов.

Еще одна карельская команда стала призером соревнований. Хоккеисты из Кондопоги «СКА-Карелия», воспитанники Дениса Бесова, выиграли бронзовые награды.

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»