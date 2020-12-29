В Петрозаводске подвели итоги спортивного года

В столице Карелии, на Кургане, на территории одноименного спортивного комплекса прошла торжественная церемония закрытия спортивного года, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

В связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие 28 декабря провели на открытом воздухе.

На церемонии чествовали тренеров, спортсменов, ветеранов и организаторов физической культуры и спорта, вручали федеральные и республиканские награды.

«2020 год стал вызовом для всех, в особенности для наших спортсменов и тренеров. Могу с уверенностью сказать, что Вы справились, смогли сохранить спортивную форму в условиях введённых ограничительных мер, подтвердили свое профессиональное мастерство. Карелия гордится Вами и Вашими достижениями! Пусть 2021 год станет годом новых свершений и побед!»,

– сказал, обращаясь к присутствующим, министр спорта Республики Карелия Алексей Ермашов.

Медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награждена Анастасия Максимова, Заслуженный мастер спорта России, чемпионка XXXI Олимпиады 2016 года Бразилии. Министр спорта Карелии Алексей Ермашов вручил медаль маме спортсменки – Ольге Леонидовне.

Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Карелия присвоено тренеру спортшколы олимпийского резерва Сортавальского района Ирье Белорученковой.

Также в ходе вечера почетными грамотами и благодарственными письмами Минспорта Карелии были отмечены деятели в области физкультуры и спорта, вручены золотые знаки отличия ВФСК ГТО.

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»