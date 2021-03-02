Фестиваль «Пудожские налимы» поставил рекорд по числу участников

В Водлозерском национальном парке, в деревне Куганаволок, в минувшие выходные состоялся ежегодный фестиваль подледного лова «Пудожские налимы-2021».

Мастеров удочки не испугали ни морозы, ни обилие снега. Количество зарегистрированных участников – 282, почти вдвое больше прошлогоднего. И это несмотря на, прямо скажем, некоторые проблемы с логистикой.

Для того, чтобы добраться до визит-центра Водлозерского национального парка в деревне Куганаволок, большинству рыбаков надо преодолеть непростой путь. От Петрозаводска это 400 километров, причем последние 63 – узкая лесная дорога, на которую уйдет не менее часа.

Зимний рассвет... Участники фестиваля слушают правила проведения

Но разве это проблема для истинно верующих в рыбу и снасть? Трудности только разжигают аппетит настоящего рыбака. Санкт-Петербург, Петрозаводск, Беломорск, Медвежьегорск, Вологодская и Ленинградская области, Финляндия — такова география участников фестиваля. Само собой, самую большую «команду» выставили хозяева – пудожане и водлозеры.

Ехали на фестиваль целыми семьями, причем женщин-рыбачек было не намного меньше, чем мужчин. Ловили и дети, даже самые маленькие.

На фестиваль приезжали целыми компаниями

В 9.30 была дана команда «Старт!» и людская река потекла на лед Водлозера. Кто-то бежал, кто-то шел степенно, самые предусмотрительные скользили на лыжах – снега в этом году немало.

Старт!!!

В целом, погода не подвела – было довольно тепло и за три часа зачетного времени замерзнуть не успели даже дети.

Сам поймал - сам везу!

А тем временем, для «групп поддержки», которые приехали поболеть за родного человека или просто, за компанию, была приготовлена развлекательная программа. Активные – могли поучаствовать в конкурсах и викторинах. Любопытные – осмотреть экспозицию «Изба Водлозера». Для поддержания организма, всех бесплатно кормили тремя видами ухи и макаронами по-флотски, приготовленными на костре.

Сама ловит, сама варит, сама кормит!

Поили чаем из самоваров! А местные жительницы испекли для гостей восхитительные пироги с рыбой, ягодами, вареньем… и еще бог знает с чем. О качестве выпечки можно сказать лишь одно. После того, как главный судья дал команду пробовать, пироги исчезли за три минуты.

Конкурс пирогов

Были на фестивале и такие экзотические развлечения как мастер-классы по снегоступингу и по вышивке на снегу.

На фестивале буквально зажег народный хор из Пудожа. Веселые и активные женщины пели, плясали и водили хороводы.

Пудожский народный хор

В 12.30 судейская коллегия начала прием улова.

Дополнительный азарт соревнованиям в Куганаволоке придает большое количество номинаций. Есть приз за самую большую рыбу, а есть – за самую маленькую. Само собой, есть номинация за самый большой улов по весу. Отдельные призы – самому юному участнику и, тому, кто поймал главную рыбу праздника – налима. Это, кстати, большая редкость. До этогоо года, символ фестиваля попался на удочку лишь раз. В этом году налимья удача посетила Куганаволок снова, причем в виде дубля!

Судьи принимают улов

Самыми удачливыми юными рыбаками стали пятилетний Максим Ремизов, с уловом 1680 граммов и одиннадцатилетняя Олеся Круглова с уловом в 805 граммов.

Налим, хозяин фестиваля, почтил своим присутствием шарабаны сразу двух рыбаков из Пудожа: Сергея Довгалевича и Виктора Бутько.

Один из пойманных налимов. 97 граммов!

В номинации «Самая маленькая рыба» оказалось сразу два победителя! Ершей длиной всего по семь сантиметров выловили два рыбака – Иван Павлюк и Александр Грушевич.

Замеры соискателя звания "Самая маленькая рыбка"

Самой крупной пойманной рыбой стала щука размером 55 сантиметров и весом 1160 граммов, выловил ее местный рыбак, житель деревни Куганаволок Арсений Балашов, которому всего 13 лет!

Самым юным участником фестиваля-2021 стал Тимофей Гребенкин (3 года) из Пудожа, а самым опытным – пудожанин Юрий Шинкаревич (75 лет)

По весу улова «бронза» досталась Павлу Изотову из Пудожа, с уловом 1900 граммов, «серебро» — Николаю Рулеву из поселка Кривцы Пудожского района (1930 граммов). Первое место занял житель деревни Тамбицы Медвежьегорского района Василий Червов. За три часа он поймал 2 килограмма 320 граммов рыбы.

Смена на подходе

Что можно сказать по итогам праздника? Неизвестно, мечтали ли организаторы фестиваля о таком успехе, когда организовывали его впервые, но то, что произошло 27 февраля в Водлозерском национальном парке – это однозначно, одно из самых проработанных зимних праздников в республике. Это, безусловно, еще один бренд Карелии, еще одна точка притяжения для гостей края. Около пятисот человек, которые приехали в этот день в Куганаволок, иногда за сотни километров, уже согласны с этим. Всем остальным можно разве что пожелать проверить это на собственном опыте. До встречи на «Пудожских налимах-2022»!