Фельдшера из поселка Заречный мобилизовали в Костомукшу

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и сложившейся эпидемиологической обстановкой по Костомукшскому городскому округу, фельдшер ФАПа п. Заречный будет задействован в работе кабинета неотложной помощи поликлиники, сообщается в паблике "Межрайонная Больница" для жителей населенного пункта на севере Карелии.

Таким образом с 5 ноября фельдшерско-акушерский пункт в поселке не работает. Жителям рекомендовано вызывать врача по телефонам call-центра 89814080308, 89114102029, 89114102405.

Расстояние от населенного пункта до Костомукши – 16 километров.

Фото с сайта 64parallel.ru