Фармацевта ударили ножом в аптеке в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестная женщина напала на фармацевта в одной из аптек города. Об этом сообщает местная полиция.

По данным источника, инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы 2 октября. Вечером в аптеку зашла женщина, которая попыталась украсть лекарства. Фармацевт хотела помешать этому, но получила удар ножом в лицо. Истекающую кровью 24-летнюю женщину обнаружили сотрудники полиции. Нападавшая скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшую объявили в розыск. // Фото: freepik.com / Mrsiraphol