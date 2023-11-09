Еще одного бойца потеряла Карелия на СВО

Очередной военнослужащий из Карелии не вернется домой живым. Об этом сообщили в администрации Лендерского сельского поселения.

В ходе военной спецоперации погиб Владимир Николаевич Бóрис из поселка Лендеры Муезерского района.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военного и написали, что скорбят вместе с ними. Знакомые пишут, что Владимир был искренним и добрым человеком. // фото: администрация Лендерского сельского поселения/ВКонтакте