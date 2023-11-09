Мужчина так увлекся работой, что срубил деревья на уголовное дело

В Калевальском районе лесники заметили, что кто-то срубил несколько сосен и елей. Ущерб в Ухтинском участковом лесничестве превысил 67 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить, что деревья рубил 49-летний местный житель. Родственница попросила его заготовить дрова на зиму, но он увлекся работой и вышел за пределы отведенного под выдел участка, рассказали в пресс-службе МВД. В итоге под топор попали сухостойные деревья, а при валке поломались и другие насаждения. Древесина пошла на дрова и для хозяйственных нужд.

По факту незаконной рубки деревьев возбудили уголовное дело. Жителю Карелии может грозить наказание от штрафа до лишения свободы. // фото freepik.com