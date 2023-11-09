09 ноября 2023, 08:12
Жилой дом в Суоярвском районе чуть не сгорел из-за неосторожности
Причину пожара в поселке Поросозеро выясняют специалисты
Вечером 8 ноября на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района в 18:34 поступило сообщение о пожаре в 2-квартирном деревянном жилом доме в поселке Поросозеро.
Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, с огнем при помощи подручных средств самостоятельно справились жители дома. В одной из квартир были повреждены постельные принадлежности.
По какой причине произошел пожар, теперь предстоит установить специалистам в ходе специальной проверки.
Не исключено, что жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. // фото: rochak shukla/ freepik.com