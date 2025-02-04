Еще один округ хотят создать в Карелии

Медвежьегорский округ может появиться в Карелии. Вопрос объединения поселений, входящих в состав Медвежьегорского района, путем объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, обсудят на публичных слушаниях.

Голосовать смогут те, кто зарегистрирован на территории Медвежьегорского городского поселения. Для участия потребуется показать паспорт или другой документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Публичные слушания состоятся 6 февраля.

В Карелии уже созданы Беломорский, Сегежский, Суоярвский, Питкярантский, Сортавальский округа. // фото «Петрозаводск говорит»