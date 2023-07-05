Еще не жара, но воздух прогреется до 24 градусов тепла

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +20,+22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +20;

В Кондопоге ночью +13, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +23;

В Олонце, Пудоже ночью +12, днем +23;

В Сегеже ночью +12, днем +21;

В Сортавале ночью +14, днем +23;

В Суоярви ночью +12, днем +22. // фото «Петрозаводск говорит»