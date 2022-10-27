Еще к одной деревне в Олонецком районе подвели газ

В деревню Коткозеро Олонецкого района пришел природный газ. Подключиться к сетям могут жители 160 домов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На голубое топливо перешла котельная, отапливающая школу, детсад, ФАП, почту, дом культуры, библиотеку, пожарную часть.

Программа догазификации Олонецкого района охватывает более 900 домов. На очереди сейчас деревни Видлица и Рыпушкалицы. Газ в них появится уже до конца этого года. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте