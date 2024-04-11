Еще 40 тысяч молодых лососят выпустили в Шую

В среду, 10 апреля, в реку Шуя были выпущены 40 тысяч молодых особей лосося. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Молодь лосося была выращена на Выгском рыбоводном заводе. Специалисты выполняли государственное задание. Выпуск провели специалисты Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Благодаря проводимым мероприятиям специалисты поддерживают популяцию краснокнижного озерного лосося в Онежском озере. Напомним, несколькими днями ранее в Шую выпустили первую партию рыбы - 30 тысяч особей. // Фото Минсельхоза РК