Энергетики обещали быть оперативнее

Автопарк «ОРЭС-Петрозаводск» пополнился тремя новыми единицами «тяжелого» автотранспорта. Транспорт приобретен за счет средств инвестиционной программы на сумму более 19 млн рублей. По сообщению пресс-службы компании, автогидроподъемник, самосвал и современная передвижная электротехническая лаборатория будут способствовать оперативности при выполнении работ на городских электросетях и во время аварийных ситуаций.

«Транспорт уже зарегистрирован и приступил к работе. Так, специалисты из лаборатории электросетей с помощью передвижного оборудования в мае обнаружили и устранили несколько повреждений на кабельных сетях Петрозаводска», - рассказали в ОРЭС.

Самосвал планируется использовать для перевозки песка, грунта или щебня, который применяется предприятием при технологических работах или для благоустройства территории после земляных работ. Автовышка приобретена предприятием в помощь к еще одной имеющейся, закупленной в 2021 году. Работа такой техники связана только с наружными электрическими сетями. Это, в основном, все монтажные и ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи. Фото: vk.com/club_ores.