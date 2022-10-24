24 октября 2022, 19:22
Спорт

Елена Чингина и Михаил Бармин завоевали Кубок Карелии по пауэрлифтингу

На соревнованиях в Петрозаводске установили рекорд в тяге

Состязания среди самых сильных людей Карелии прошли в Петрозаводске. Елена Чингина выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала абсолютным победителем среди женщин на Кубке республики по пауэрлифтингу.

Михаил Бармин поднял штангу весом 306 килограммов, тем самым установил рекорд Карелии в тяге. Он стал абсолютным победителем среди мужчин.

Самым возрастным участником стал 67-летний Сергей Павлюков из Сортавалы, самым юным – 12-летний Глеб Гаврилин из Костомукши, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия». Оба пауэрлифтера победили в своих возрастных категориях.  (фото, видео «Спорт-норма жизни Карелия»)

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
Кубок Карелии
пауэрлифтинг
рекорд
Михаил Бармин
елена чингина