24 октября 2022, 19:22
Елена Чингина и Михаил Бармин завоевали Кубок Карелии по пауэрлифтингу
На соревнованиях в Петрозаводске установили рекорд в тяге
Состязания среди самых сильных людей Карелии прошли в Петрозаводске. Елена Чингина выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала абсолютным победителем среди женщин на Кубке республики по пауэрлифтингу.
Михаил Бармин поднял штангу весом 306 килограммов, тем самым установил рекорд Карелии в тяге. Он стал абсолютным победителем среди мужчин.
Самым возрастным участником стал 67-летний Сергей Павлюков из Сортавалы, самым юным – 12-летний Глеб Гаврилин из Костомукши, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия». Оба пауэрлифтера победили в своих возрастных категориях. (фото, видео «Спорт-норма жизни Карелия»)