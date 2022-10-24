Елена Чингина и Михаил Бармин завоевали Кубок Карелии по пауэрлифтингу

Состязания среди самых сильных людей Карелии прошли в Петрозаводске. Елена Чингина выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала абсолютным победителем среди женщин на Кубке республики по пауэрлифтингу.

Михаил Бармин поднял штангу весом 306 килограммов, тем самым установил рекорд Карелии в тяге. Он стал абсолютным победителем среди мужчин.

Самым возрастным участником стал 67-летний Сергей Павлюков из Сортавалы, самым юным – 12-летний Глеб Гаврилин из Костомукши, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия». Оба пауэрлифтера победили в своих возрастных категориях. (фото, видео «Спорт-норма жизни Карелия»)