Электронные паспорта россиянам выдадут через год

Уже через год в России начнут выдавать электронные паспорта. Они будут оформлены в виде пластиковой карты, сообщила «Милицейской волне» руководитель ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Электронную версию первыми получат россияне, которые захотят поменять бумажный паспорт. Электронный документ станут выдавать с 14 лет, все будет происходить добровольно.

Пластиковая карта получит тот же статус, что и паспорт старого образца. Сейчас над разработкой электронного документа трудятся в МВД, Минцифры и других «заинтересованных госорганах», отметила Казакова. // Фото: правительство РФ