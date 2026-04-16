Электромонтажник работал за «спасибо», прокуратура выбила ему зарплату

Рабочий пожаловался в костомукшскую прокуратуру на невыплаченную ему зарплату.

В 2025 году мужчина работал электромонтажником на предприятии, осуществляющем производство земляных работ. Работодатель ему не платил, в 2026 году так и не произвел окончательный расчет с работником. Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться выплат.

Суд поддержал требования и взыскал в пользу жителя Карелии более 280 тысяч рублей – задолженность по зарплате, проценты за задержку выплаты и компенсацию морального вреда. Прокуратура держит на контроле исполнение судебного решения.