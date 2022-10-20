Экспресс до Кондопоги появится в расписании автовокзала с пятницы

С пятницы возобновляется экспресс до Кондопоги. Об этом сообщает паблик городского автовокзала.

С 21 октября в расписании вновь появится рейс №133 «Петрозаводск - Кондопога Экспресс» с отправлением из карельской столицы в 13:00 (из города бумажников в 14:30) и отправлением из Петрозаводска в 16:15 (из Кондопоги в 17:45).

Автобусы отправляются от центрального входа железнодорожного вокзала. Билеты продают в пригородных кассах железнодорожного вокзала. В Кондопоге билеты можно приобрести у водителя.

Ранее автовокзал анонсировал зимнее расписание пригородных автобусов. (фото unsplash.com, Hobi industri)