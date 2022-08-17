Эксперты высоко оценили подготовку к выборам в Карелии

За выборами в Карелии, которые пройдут 9, 10, 11 сентября, будет следить корпус общественных наблюдателей. Во вторник, 16 августа, прошло очередное заседание регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. Известные общественники и лидеры НКО, журналисты, социологи, ученые, политологи обсудили ход избирательной кампании в республике и организацию общественного наблюдения за всеми этапами проведения выборов в Карелии.

Заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Игорь Корсаков отметил, что избирательная кампания в Карелии проходит спокойно, в диалоге, с уважением друг к другу.

В 2021 году масштабная избирательная кампания была пройдена нами уверенно и легитимно. Выборы этого года проходят в особых условиях, в том числе и в условиях проведения серьезных информационных атак. Уверен, что задача, которая стоит перед Общественным штабом будет выполнена. Всю необходимую помощь мы окажем,

― сказал Игорь Корсаков.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Алексей Бахилин рассказал о том, как проходит избирательный процесс.

Споров и жалоб, связанных с регистрацией кандидатов на должность Главы Республики Карелия не было. Все проходит цивилизованно, в рамках правового поля. С 13 августа идет агитация в СМИ. Ведется масштабная работа по организации видеонаблюдения, мы расширили его объем и теперь видеонаблюдением будут охвачены избирательные участки, на которых голосует 85% избирателей,

― отметил Алексей Бахилин.

Уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко также сообщила, что данных о каких-либо нарушениях прав избирателей в Карелии нет. На избирательные участки будут направлены наблюдатели, в том числе от Общественной палаты республики. Теперь появилась возможность направлять общественных наблюдателей и в ТИКи – это важная новация для повышения прозрачности и легитимности избирательных процедур.

Руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Тайбаков рассказал, что к 1 сентября корпус общественных наблюдателей пройдет обучение, которое скорее всего будет проводится в онлайн режиме.

У нас есть пул наблюдателей, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлой избирательной кампании. Уверен, что мы сможем обеспечить достойное наблюдение за выборами. Сейчас мы видим особенно пристальное внимание к избирательным процессам из зарубежных стран. Мы должны быть внимательны и придирчивы ко всем избирательным процессам, проходящим в нашей республике,

― рассказал Алексей Тайбаков.

В сентябре 2022 года пройдут выборы Главы Республики Карелия, а также выборы в органы местного самоуправления. В 10 районах Карелии и Суоярвском муниципальном округе жители выберут депутатов местных советов и глав поселений. Всего предстоит заместить более 400 мандатов и выборных должностей. На выборах муниципального уровня зарегистрированы 825 кандидатов из 866 выдвинутых, это достаточно высокий показатель. Голосование продлится три дня ‒ 9, 10 и 11 сентября.