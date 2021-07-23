Эксперты рассказали о преимуществах ступеней из решетчатого настила

С каждым днем возводятся новые, более интересные и архитектурно сложные объекты. Многие постройки не обходятся без металлических лестниц. При строительстве используются современные, простые в монтаже, но долговечные строительные элементы. Ступени, изготовленные из решетчатого настила, являются весьма востребованными. Такие поверхности изготовлены из стали, оцинкованного аналога или нержавейки, что позволяет получить целый перечень преимуществ:

надежность, прочность и способность противостоять воздействию многочисленных механических нагрузок;

устойчивость к воздействию коррозии;

привлекательный внешний вид;

возможность эксплуатации даже в условиях повышенной влажности и при температурных перепадах.

Полноценная защита и безопасность

Если речь идёт о ступенях, изготовленных из чёрной стали, то дополнительно они покрываются слоем полимеров либо цинкуются, что исключает их порчу под воздействием негативных факторов извне. Для изготовления решетчатых ступеней используется сварной либо прессованный металлический настил, если же в качестве сырья для него выбрана нержавеющая или оцинкованная сталь, то последующей обработки ему не требуется - лестницу можно комплектовать сразу. В итоге получается изделие, выделяющееся небольшой массой и компактностью габаритов, благодаря чему транспортировка продукции существенно облегчается.

Особого внимания заслуживает модульность подобной конструкции, благодаря чему при необходимости любой вышедший из строя элемент можно оперативно заменить на новый, аналогичный, но исправный и лишенный дефектов.

Основные конструкционные особенности

Для распределения нагрузки по всей поверхности применяются продольные балки. Друг с другом они соединяются при помощи специальной скрученных прутков круглого или квадратного сечения. Продольные и поперечные элементы ступени и решетчатого настила запрессовывают в пазы либо крепятся при помощи прессовой сварки. Подбирая подходящий способ изготовления решёток, всегда учитывают те условия, в которых подобные изделия предстоит эксплуатировать.

Если рассматривать конкретно ступени, то стоит отметить, что к ним предъявляются гораздо более высокие требования в плане безопасности, чем к обычному настилу. Для того чтобы люди не травмировались, а передвигаться им было максимально удобно, на поверхности создается противоскользящее покрытие - оно представлено неглубокими насечками либо зубьями на продольных и поперечных элементах. Таким образом, можно изготавливать лестницы из решетчатого настила, используемые даже на объектах, характеризующихся повышенным обледенением или риском частого пролития маслянистых составов.

Для того чтобы ступени выглядели более привлекательно, производители активно применяют декоративные дополнения, создающие целостную композицию, обрамления для них выбирают самые разнообразные, они отличаются друг от друга по габаритам и форме, изготавливаются из стальных полос закрепляемых по всему контуру изделия. Если потребуется, то в ступенях выполняются вырезы и скругляются углы.

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