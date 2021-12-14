Эксперты прокомментировали изменения на нефтяных рынках

Цена на нефть к концу прошедшей рабочей недели восстановилась до уровня 75 долларов за баррель марки Брент после тестирования уровней ниже $70 по итогам решения заседания ОПЕК+ в начале декабря. Рынки отыгрывают информацию, что новый штамм вируса, омикрон, хотя и является более заразным, по количеству тяжело болеющих и тем более смертей от него в настоящий момент не так опасен, как было заложено в цены

Тем временем добыча нефти в США продолжает понемногу восстанавливаться. Так, по состоянию на 10 декабря 2021 г. количество активных буровых установок в США выросло на 7 единиц к предыдущей неделе и составило 576 единиц. Из них количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, а газовых – на 3 до 471 и 105 единиц соответственно. По данным EIA, добыча нефти в США в ноябре составила 11,67 млн баррелей в сутки, а в декабре ожидается 11,70 млн баррелей в сутки.

Биржевые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды – снова преодолена цена в $1200 за тысячу кубометров газа. Хотя до октябрьского пика в почти $2000 за тысячу кубометров газа еще далеко, сам уровень абсолютно некомфортный для европейских потребителей. Из-за высоких спотовых цен страны предпочитают не закупать газ на рынке, а расходовать запасы из хранилищ. А статистика падения заполненности хранилищ (сейчас это ниже 5-летних средних и продолжает падать) приводит к паническим настроениям и росту спотовых цен. Получается замкнутый круг, разорвать который поможет либо погода теплее ожиданий, либо запуск Северного Потока-2, по которому опять возникли трудности с сертификацией из-за политических разногласий.

На этой неделе ожидается много информационных поводов, на которые будут реагировать рынки. Пройдут заседания центральных банков ключевых стран, включая США, Еврозону, Англию, Швейцарию. Выйдут статистические данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в Китае, ценовые индексы США, Франции, Испании, Германии и ряд других экономических индикаторов. Рынки очень ждут решений мегарегуряторов по переходу к более жесткой денежно-кредитной политике. Мнение, что переход уже назрел, разделяется практически всеми участниками рынка. Но остаются важные «нюансы» по срокам начала активных действий по росту ставок и скорости этого роста,

-рассказала Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Большой поток критичной информации на этой неделе вызовет всплеск волатильности на рынках, особенно если сигналы будут выходить разнонаправленные. В базовом сценарии ожидаем колебания нефти около 75 долларов за баррель.