Эксперты проанализировали траты россиян за границей

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) проанализировал* динамику платежей клиентов по картам «Мир» за границей. За 11 месяцев 2023 года клиенты потратили почти на 50% больше денег, чем за аналогичный период в прошлом году. В тройке самых популярных стран по объему трансакций – Беларусь, Казахстан и Армения.

Эксперты банка отметили увеличение объема трат клиентов в дружественных странах. Объем трансакций по картам «Мир» вырос на 48%. Почти половина всего объема платежей приходится на Беларусь (46%). Наиболее популярные категории трат – супермаркеты и магазины сегмента масс-маркет. По сравнению с прошлым годом платежи клиентов в Беларуси выросли на 57%.

Наибольшую динамику трансакционной активности клиентов в 2023 году демонстрируют страны Средней Азии, в которых оплаты по картам «Мир» кратно выросли: Казахстан, Таджикистан, Киргизия. В целом на эти страны приходится почти каждый пятый (22%) платеж по карте «Мир».

Двукратный рост платежей (+104%) отмечается в Армении, где лидируют традиционные туристические статьи расходов - путешествия и транспорт, кафе и рестораны.

Статистика заграничных платежей по картам «Мир» отражает тенденцию к увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между дружественными странами, в которых платежная инфраструктура позволяет использовать привычные российские карты,

— отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

* Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» в странах, которые принимают к оплате карты НСПК «Мир». Сравнивались платежные операции с 1 января по 30 ноября 2022 года и с 1 января по 30 ноября 2023 года